لاتفيا توافق على التجنس التلقائي للأطفال عديمي الجنسية

وافقت لاتفيا على تجنيس تلقائي لأحفاد عديمي الجنسية من مواطني الاتحاد السوفيتي السابق في المستقبل.

وصوت البرلمان في ريجا اليوم الخميس على منح جنسية البلاد لأطفال "غير مواطنين" عند الولادة. ومن المقرر أن يدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ العام المقبل.

وحصل هذا التشريع على تأييد غالبية أعضاء الائتلاف الحاكم المكون من خمسة أحزاب وكذلك من المعارضة.

في حين صوت ضده التحالف الوطني اليميني وهو أحد الأحزاب الخمسة في الائتلاف الحاكم.

والأشخاص الذين يطلق عليهم "غير مواطنين" هم أشخاص وأحفادهم من الاتحاد السوفيتي السابق، ظلوا في لاتفيا المستقلة بعد تفكك الاتحاد في عام 1991، ومعظمهم من أصل عرقي روسي وبيلاروسي وأوكراني.

وبموجب الأحكام الحالية لقانون الجنسية، يتعين على الأطفال المولودين في لاتفيا من "غير مواطنين" من أحد الوالدين على الأقل حتى سن 15 عاما التقدم بطلب للحصول على جنسية لاتفيا. وسيتم إلغاء ذلك للأطفال المولودين بعد الأول من يناير عام 2020.

وبدلا من ذلك، يجب أن يحصل المواليد الجدد بشكل تلقائيا على جواز سفر لاتفي، ما لم يصر الوالدان على الاحتفاظ بجنسية بلد آخر.

ووفقا لمكتب المواطنة والهجرة، تم تسجيل ما مجموعه 33 طفلا كأشخاص ـ"غير مواطنين" في عام 2018. وبشكل إجمالي يعيش حوالي 230 ألف شخص من هذه الفئة " في لاتفيا ويشكلون حوالي 11 بالمئة من حوالي مليوني شخص هم تعداد سكان البلاد.