محافظ القاهرة يتفقد أعمال إصلاح الخط الأول لمترو الأنفاق

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، موقع انهيار رافعة "ونش" على الشبكة الهوائية للخط الأول لمترو الأنفاق، لمتابعة أعمال الإصلاح الجاري تنفيذها من وزارة النقل، وإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

واستمع محافظ القاهرة، لشرح من اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، حول ملابسات الحادث، وسقوط الرافعة على الخط ما سبب توقف الحركة فى محطات مترو "غمرة والدمرداش ومنشية الصدر"، موجها بتكثيف عدد أتوبيسات النقل العام لتغطية الجزء المتعطل ونقل الركاب.

وقامت هيئة النقل العام بالقاهرة، بالدفع بـ60 أتوبيسا للعمل بين محطات مترو سرايا القبة ورمسيس، لنقل ركاب المترو بعد تعطل الحركة في محطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر.

جدير بالذكر أن حركة قطارات المترو تعمل حاليا من محطة كوبري القبة حتى محطة المرج الجديدة، ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان، معلنا توقف حركة القطارات بمحطات "غمرة والدمرداش ومنشية الصدر لحين إصلاح الشبكة الكهربائية.

وسقطت إحدى الروافع "ونش" تابعة لإحدى شركات الإعلانات الخاصة على الشبكة الهوائية للمترو عند قيام الشركة بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتي غمرة والدمرداش بالخط الأول.