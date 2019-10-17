الدفاع الروسية: رصد 34 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 18 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات حلب (5) وإدلب (4) واللاذقية (5) وحماة (4). وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجانب التركي في اللجنة رصد بدوره 16 انتهاكا للهدنة في محافظات حماة (3) وإدلب (9) وحلب (2) واللاذقية (2).

وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي حوالي 2.475 طن إلى أهالي بلدة سنجار بريف إدلب.

وأوضح بيان الدفاع الروسية أنه بشكل عام تم تنفيذ 2225 عملية إنسانية، بلغ وزنها الإجمالي من المساعدات الإنسانية 3 آلاف و65 طنًا.