تركيا تدين تظاهرة في قنصليتها باليونان

أدانت الخارجية التركية اليوم الخميس تظاهرة من جانب جماعة يسارية راديكالية في قنصليتها بسالونيك في اليونان.

وكانت الشرطة اليونانية اعتقلت عشرة أشخاص، على الأقل، اليوم لاقتحامهم القنصلية التركية في مدينة سالونيك احتجاجا على العملية العسكرية التركية شمالي سورية.

وذكرت وكالة "ايه بي ايه-إم بي ايه" أن المجموعة قدمت نفسها على أنها من زوار متحف مصطفى كمال أتاتورك المقام داخل القنصلية. وعقب الدخول، شرع المهاجمون في ترديد شعارات ورفع لافتات ضد العملية التركية ضد أكراد سورية.

يشار إلى أن أتاتورك، وهو أحد أبطال الحرب العالمية الأولى، ومؤسس تركيا الحديثة، ولد في سالونيك في عام 1881.

وانتظرت الشرطة خروج المجموعة من مبنى القنصلية، ثم اعتقلتهم.

وجاء في بيان الخارجية التركية أن متحف أتاتورك "يحمل قيمة عاطفية كبيرة"، متهمة المجموعة التي تظاهرت بأنها لها صلاة بـ"المنظمة الإرهابية" في إشارة إلى الميليشيا الكردية "حزب الاتحاد الديمقراطي" (بي واي دي)، الذي تستهدفه تركيا حاليا.

وأعلنت "روبيكون" وهي جماعة يسارية متطرفة نفذت هجمات مماثلة في الماضي ضد المكاتب الدبلوماسية والشركات، مسؤوليتها عن هذه التظاهرة.