«رويال بنك أوف سكوتلاند» يدرب الشركات الصغيرة على مواجهة تداعيات البريكست

بدأت مجموعة "رويال بنك أوف سكوتلاند جروب" (آر.بي.إس) المصرفية البريطانية تدريبات على مواجهة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتهدئة المخاوف بشأن عدم استعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تداعيات الخروج.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن بنك "نات ويست" التابع لمجموعة "آر.بي.إس" يجري بالفعل اجتماعات في مختلف أنحاء بريطانيا لتدريب الشركات على كيفية مواجهة اضطراب حركة التجارة أو العمال أو حتى البيانات بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن البنك رصد بالفعل 8.2 مليار جنيه إسترليني (10.5 مليار دولار) ستكون متاحة كقروض لمساعدة الشركات خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدلا من الستة مليارات جنيه إسترليني التي سبق للبنك أن أعلن تخصيصها لهذا الغرض.

وقال بول ثويت الرئيس المؤقت لقطاع الخدمات المصرفية التجارية في البنك البريطاني، إن "الشركات الصغيرة والمتوسطة أقل استعدادا في هذه المرحلة ولا تريد تحمل أي نفقات إضافية لخروج بريطانيا". وذكر "نات ويست" أنه تواصل مع آلاف العملاء الذين يعتقد أنهم سيكونون الأشد تضررا من حالة الاضطراب الراهنة.

وأشارت بلومبرج إلى أنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتم تطبيق العديد من التشريعات والقواعد غير الموجودة حاليا وهو ما يهدد باضطراب أنشطة حوالي 5.6 مليون شركة صغيرة ومتوسطة في بريطانيا. وحذر اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة في بريطانيا من أن شركة واحدة فقط من بين كل 5 شركات صغيرة أو متوسطة هي التي استعدت لمواجهة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

يذكر أن بنك "آر.بي.إس" ينظم هذه التدريبات وورش العمل بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في بريطانيا ويتوقع عقد عشرات اللقاءات حتى 31 أكتوبر الحالي وهو الموعد المفترض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى الآن.