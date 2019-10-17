مسؤولة سابقة بالداخلية الألمانية تشكك في صحة ترحيل صديق الإرهابي أنيس العمري بصورة عاجلة

أعربت المسؤولة السابقة بوزارة الداخلية الألمانية، إميلي هابر، بأنها لم تعد متأكدة من صحة ترحيل صديق الإرهابي أنيس العمري الذي ارتكب حادث دهس أعياد الميلاد في برلين عام 2016 في أعقاب الحادث.

وأكدت هابر مساء اليوم الخميس خلال شهادتها أمام لجنة تحقيق بالبرلمان الألماني "بوندستاج" تنظر في أمر الهجوم الإرهابي، أنها في ذلك الوقت اعتبرت أن القرار ضروري بسبب خطورة إمكانية ارتكاب بلال بن عمار صديق أنيس العمري هجوما إرهابيا أيضا في مكان ما بألمانيا.

واعترفت هابر التي تعمل حاليًا سفيرة لألمانيا في واشنطن بعد أن أشار رئيس اللجنة كلاوس ديتر جولر إلى إمكانية الملاحقة الجنائية لألمانيا بسبب ترحيل بلال بن عمار: "أرى أنه من الممكن طرح هذا السؤال مجددا بناء على المعلومات التي حققناها عن الحالة".

تقوم لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الألماني بالكشف عن أخطاء السلطة التنفيذية قبل وبعد الهجوم.

كان التونسي أنيس العمري قام في التاسع عشر من ديسمبر 2016 بسرقة سيارة نقل واقتحم بها ميدان برايتشايدبلاتس في برلين التي كانت تشهد احتفالات أعياد الميلاد المسيحية ما أدى إلى قتل 12 شخصا دهسا، وبعد أربعة أيام أطلقت الشرطة الإيطالية النار عليه بعد أن تعرفت عليه داخل الأراضي الإيطالية وقتلته.