كونسورتيوم صيني يفوز بإنشاء مترو في بوجوتا

أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي وعمدة العاصمة بوجوتا إنريكه بينالوسا اليوم الخميس أنه تم منح كونسورتيوم صيني عقدا بقيمة 4 مليارات دولار لإنشاء خط مترو في المدينة.

ويضم كونسورتيوم "أيه بي سي أيه ترانزمترو" شركة شيان مترو وشركة تشانيا هاربور انجينيرينج.

وظلت المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 8 ملايين شخص تنتظر لعقود من أجل تنفيذ خط مترو، بعدما لم تسفر العديد من دراسات الجدوى عن أي إجراء بينما عانى السكان من اختناقات مرورية هائلة.

وسيضم المترو العلوي 16 محطة و 60 قطارا كحد أقصى، يمكن لكل منها أن يستوعب ما يصل إلى 1800 شخص، حسبما ذكرت إذاعة "آر سي إن".

وسيكون بإمكان المترو أن ينقل مليون راكب في اليوم.

ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع العام المقبل، ومن المقرر أن يكتمل بحلول عام 2025.

وسيتولى كونسورتيوم "أيه بي سي أيه ترانزمترو" التشغيل والصيانة لمدة عشرين عاما.