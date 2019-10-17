احتجاجات في لبنان على الأوضاع المعيشية وفرض الضرائب

قام مئات اللبنانيين مساء اليوم الخميس، باحتجاجات على الأوضاع المعيشية وفرض الضرائب في مناطق عدة بالبلاد.

وقام مئات المتظاهرين بمسيرة احتجاجية في بيروت مساء اليوم الخميس إثر إعلان وزير الاعلام جمال الجراح، أن الحكومة قررت زيادة ضريبة 20 سنتا على تطبيق واتس آب.

وطالب المتظاهرون الحكومة بالتراجع عن الضرائب، وهتفوا "الشعب يريد إسقاط النظام"، ودعوا اللبنانين للانضمام إليهم، وساروا في عدد من شوارع العاصمة بمواكبة من القوى الأمنية. كما طالبوا باستقالة الوزراء.

وأثناء التظاهرة قام مرافقوا وزير التربية أكرم شهيب، حسبما أعلن المتظاهرون، بإطلاق النار في الهواء.

وفي منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية تجمع عدد من المتظاهرين وقطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة بعد دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي رفضاً لفرض المزيد من الضرائب، وخاصةً ضريبة الواتس آب.

وفي طرابلس شمال لبنان اعتصم عشرات من الشبان، احتجاجًا على الواقع المعيشي ورفضًا للضرائب، وقاموا بقطع الاوتستراد في ظل انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي.

وفي مناطق رياق دير زنون وبر الياس، شرق لبنان، قطع المحتجون على الأوضاع الاقتصادية عدد من الطرقات.

وكان وزير الاعلام قد أعلن بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء مساء اليوم الخميس أن قراراً اتخذ بزيادة 20 سنتًا على استخدام الواتس آب في كل يوم، معلنًا أن ذلك كان اقتراح وزير الاتصالات.

يذكر أن الاقتصاد اللبناني يعاني من أزمات حيث بلغ العجز في الميزان التجاري للبلاد 65ر16 مليار دولار عام 2018 مقابل 87ر15 مليار دولار عام 2017. إضافةً إلى تراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وزيادة صعوبة تمويل الدولة بالعملات الأجنبية، وارتفاع مطرد في حجم الدين العام الذي تجاوزت نسبته 150 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.