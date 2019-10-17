رابطة الدوري السعودي تقرر نقل مباراتي الشباب أمام الاتفاق والوحدة

أصدرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، اليوم الخميس، قراراً بنقل مباريات الشباب أمام الاتفاق والوحدة في منافسات المرحلتين السابعة والثامنة من المسابقة، لتقام على ملعب الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز بدلًا من ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وأوضحت اللجنة في خطاب أرسلته إلى الناديين، أن قرار النقل جاء بناء على خطاب مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، والذي أكد فيه انشغال ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بفعاليات موسم الرياض، وعدم جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد لإقامة المباريات في مواعيدها المحددة.

من جانبه، أوضح الأستاذ أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات، أن تغيير ملعب المباراة، جاء بناء على التقرير الوارد إلى الرابطة من مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، والذي أكد فيه عدم جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، وكذلك بناء على محضر الاجتماع الذي تم بين ممثلين عن هيئة الرياضة والرابطة ونادي الشباب.

وتابع أنه سيتم تجهيز ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب، بما يتوافق مع المتطلبات الضرورية لمعايير بطولة الدوري، خلال اليومين المقبلين، مما يمكّن إقامة المباراتين في موعدهما، مثمنا الجهود المبذولة من الزملاء في الهيئة لتجهيز الملعب خلال وقت قياسي، وبتوجيه ومتابعة من رئيس الهيئة العامة للرياضة.

ويحتل الشباب المركز السابع برصيد تسع نقاط في الدوري السعودي بعد مرور ست جولات على بداية المسابقة.