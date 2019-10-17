يعتزم بنك الإمارات دبي الوطني وهو أكبر بنوك دبي طرح كمية من الأسهم للبيع بقيمة 6.45 مليار درهم (1.76 مليار دولار) في إطار خطة التوسع في الخارج وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

وذكر البنك المملوك لإمارة دبي في إعلان صحفي أنه يعتزم بيع 758.8 مليون سهم بسعر 8.5 درهم للسهم الواحد، في حين كان سعر سهم البنك في ختام تعاملات البورصة أمس 13.15 درهم بما يعني طرح الأسهم الجديد بخفض نسبته 35% عن سعر السوق. ويتم فتح باب الاكتتاب في الطرح الجديد يوم 10 نوفمبر المقبل وينتهي يوم 20 من الشهر نفسه.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني اقترح في العام الماضي بيع أسهم جديدة للمساهمة في تمويل صفقة الاستحواذ على مصرف "دينزيب بنك" التركي. وفي الشهر الماضي قررت الإدارة رفع الحد الأقصى لملكية الأجانب في أسهم البنك من 5% إلى 20%، حيث يعتزم طرح هذا التعديل على المساهمين لإقراره.