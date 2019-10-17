ضبط أحد المتهمين بسرقة سيارة كرها تحت تهديد السلاح بقنا

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تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، من ضبط أحد المتهمين بواقعة سرقة سيارة كرهاً عن مستقليها تحت تهديد السلاح بقنا.

البداية بورود بلاغ لمركز شرطة أبوتشت من شخصين مقيمين بعزبة بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان بأنهما أثناء استقلالهما سيارة نقل مُحملة بكمية من الأسماك قدرها "طن و800 كيلو جرام" وبقيادة أحدهما وسيرهما بطريق (رفاعه/الكرنك) بدائرة المركز إعترضهما مجهولون يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية وهددوهما بسلاح نارى، واستولوا منهما على السيارة بحمولتها وهربوا وبتمشيط المنطقة تم العثور عليها بحمولتها بأحد الطرق المؤدية لقرية الكرنك دائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومباحث قنا توصلت جهوده إلى أن مرتكبى الواقعة 3 عاطلين - لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة- وجميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تشت.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط أحدهم، وبحوزته (بندقية آلية و11طلقة من ذات العيار، دراجة نارية بدون لوحات معدنية).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.