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أعرب اللواء طبيب عمرو حجاب، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، عن سعادته لتخريج الدفعة الأولى من الكلية، بعد مرور ستة أعوام من الدراسة الشاقة.

وقال -في كلمته خلال حفل تخرج طلاب الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة- إن قرار إنشاء هذه الكلية خير دليل على رؤية ثاقبة واهتمام القيادة السياسية بالاستثمار في أهم ملفين، وهما التعليم والصحة.

وأضاف أنه تم تنفيذ التوأمة مع جامعة ميشيجان، بالولايات المتحدة الأمريكية، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بالانتفاح على الخارج.

وأوضح أن طموحات الكلية لا سقف لها، وشعارها الشرف والوطن والانتماء، وقيمها الانتماء والانضباط وإنكار الذات والعمل الجامعي.

وتوجه بالشكر لجميع كليات الطب بالجامعة المصرية، على ما قدمته لكلية طب القوات المسلحة من دعم ومساندة، موصيًا الخريجين بأن يراعوا الله ويمارسوا الطب بكل أمانة وشرف.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة، دفعة المشير محمد الغني الجمسي، بمركز المنارة.