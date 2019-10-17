رئيس مكتب روحاني: الإمارات صاحبة المبادرة في تسوية القضايا السياسية العالقة مع إيران

صرح رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية "محمود واعظي"، إن الإمارات بادرت لتسوية القضايا السياسية مع إيران؛ مؤكدًا أن السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية كانت على الدوام تتمثل في اقامة علاقات ودية مع دول الجوار.

وأضاف واعظي في تصريح له اليوم الخميس بمحافظة سمنان شرقي إيران ، "إن كافة الدول حتى تلك المتوافقة مع السياسات الأمريكية في المنطقة، تتطلع الى حل القضايا السياسية العالقة واقامة علاقات مبنية على الصداقة مع الجمهورية الاسلامية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتابع واعظي، ان ادبيات السعودية فيما يتعلق بايران قد تغيرت خلال السنوات الأخيرة؛ مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية ترحب دوما بارساء علاقات قائمة على الصداقة مع الدول الاسلامية.

وأكد واعظي، أن الساسة الأمركيين يسعون وراء استنزاف أموال الدول العربية وانهم لا يقدمون المساعدة لهذه الدول في الظروف الحرجة.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد صرح مؤخرا بأن مسؤولين إماراتيين زاروا إيران مؤخرًا، وأن العلاقات بين البلدين تتجه نحو التحسن.

ولم يكشف روحاني مزيدا من التفاصيل بشأن هذه الزيارة، ولكن وفدا من حرس السواحل الإماراتي كان قد زار ايران في شهر يوليو الماضي.

وتشهد منطقة الخليج توترات على خلفية هجمات تعرضت لها ناقلات نفط ومنشأت بشركة ارامكو السعودية للنفط.