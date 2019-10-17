حظي الياباني تاكيفوسو كوبو بدقائق لعب قليلة في مايوركا منذ انضمامه للفريق معارًا من ريال مدريد لكن مشاركته كانت حاسمة في العديد من المباريات الست التي خاضها، ومدربه فيسنت مورينو يتمنى أن يرى الأفضل من الموهبة اليابانية الصاعدة في مباراة السبت المقبل أمام النادي الملكي الذي يملك حقوقه في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويعود كوبو البالغ 18 عامًا والملقب بـ«ميسي الياباني» لفريقه بعدما لعب أربع دقائق فقط في المباراتين اللتين خاضهما منتخب اليابان هذا الأسبوع ليكون متاحًا للمشاركة في المواجهة التي يستضيفها معقل مايوركا ويتطلع فيها الريال لتعزيز صدارته للدوري الإسباني، بينما يأمل صاحب الأرض في تحقيق الفوز للخروج من منطقة الهبوط.

ويضفي كوبو روحًا جديدة على هجوم مايوركا حين يشارك فهو يترك بصمته دائمًا مثلما تسبب في احتساب ركلة الجزاء امام أتليتك بلباو أو صنع هدف الكرواتي أنتي بوديمير في أحد هدفيه امام خيتافي، فعندما يجد الكرة بين قدميه يحدث فارقًا في الملعب رغم أنه مازال في حاجة للتأقلم على أسلوب مورينو.

وقد يكون كوبو الفارق لمايوركا في مباراة الريال، رغم أنه على الأرجح لن يشارك أساسيًا كونه لم يخض جميع تدريبات الأسبوع فضلًا عن ساعات السفر الطويلة التي قضاها من اليابان إلى إسبانيا.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الأول برصيد 18 نقطة، من 8 جولات خاضها حتى الآن في المسابقة، فاز في 5 لقاءات وتعادل 3 ولم يخسر.

وسجل ريال مدريد 16 هدفًا وتلقت شباكه 8 آخرين.

أما مايوركا فيحتل المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط، من 8 جولات خاضها في الليجا.

وفاز مايوركا في مباراتين فقط، وتعادل واحدة وخسر 5 لقاءات، حيث سجل 6 أهداف واستقبلت شباكه 12 عامًا.