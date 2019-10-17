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تشكيل المجلس القومي لتنمية الصادرات في السودان

علم السودان
علم السودان
الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 10:01 م | آخر تحديث : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 10:01 م

أعلن وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس مدني عن صدور قرار بتشكيل المجلس القومي لتنمية الصادرات، ليعمل على زيادة الصادرات السودانية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن وزير الصناعة قوله، خلال لقائه بأعضاء المكتب التنفيذي للغرفة القومية للمصدرين، إن الوزارة تُجري ترتيبات لإلغاء أي رسوم ولائية تُعيق حركة الصادرات، بالتنسيق مع ديوان الحكم الاتحادي.

وأكد الاستمرار في عقد الاجتماعات المشتركة ما بين الوزارات الاقتصادية، وغرفة المصدرين، للتشاور قبل إصدار سياسات موسم الصادرات في الأول من نوفمبر القادم.

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