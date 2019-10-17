 كيف تقضى الصلوات الفائتة بسبب النوم أو النسيان؟.. الأزهر يجيب - بوابة الشروق
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كيف تقضى الصلوات الفائتة بسبب النوم أو النسيان؟.. الأزهر يجيب

نور رشوان
نشر فى : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 3:14 م | آخر تحديث : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 3:16 م

ردًا على سؤال حول كيفية قضاء الصلوات الفائتة بسبب النوم أو النسيان، قال الأزهر الشريف، إنه يجب أن تُصلى الصلاة الفائتة أولًا ثم تُصلى الصلاة الحاضرة.

وأضاف «الأزهر»، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس، أنه «لا يجوز التأخير، وقد شاع عند البعض أن الإنسان إذا فاته فرض، فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني، فمثلًا لو أنه لم يصل الفجر يومًا فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني، وهذا خطأ».

وأشار إلى حديث الرسول: «إذا رقَدَ أحدُكم عن الصلاةِ أو غفَلَ عنها، فلْيُصلِّها إذا ذكَرَها»، موضحًا أن هذا الحديث يدل على أن الإنسان يصلي الصلاة الفائتة أولًا بمجرد أن يذكرها، ثم يصلي الحاضرة بعد ذلك.

 

 

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