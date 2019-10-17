 دمشق: الاتفاق الأمريكي التركي غامض.. وأردوغان رجل خطير ومعتد ويجب مواجهته - بوابة الشروق
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دمشق: الاتفاق الأمريكي التركي غامض.. وأردوغان رجل خطير ومعتد ويجب مواجهته

أردوغان
أردوغان
دمشق - أ ش أ
نشر فى : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 10:37 م | آخر تحديث : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 10:37 م

قالت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري إن الاتفاق الأمريكي التركي على وقف إطلاق النار شمال شرقي البلاد "غامض"، مضيفة أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ينشر فكر جماعة الإخوان الإرهابية، ورجل خطير ومعتد ويجب مواجهته.

وأوضحت شعبان - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس - إن الاتفاق الأمريكي التركي المعلن "غامض"، وأن مصطلح منطقة آمنة غير صحيح، فهي ستكون منطقة محتلة، مشيرة إلى أن العالم وقف ضد العدوان التركي على سوريا.

واعتبرت مستشارة الرئيس السوري أنه لولا مساعدة تركيا لما وصل آلاف الإرهابيين إلى سوريا، مشددة على أن اتفاقية (أضنة) المبرمة بين تركيا وسوريا عام 1998، "يمكن أن تحل المشكلة على الحدود إذا كان أردوغان يريد فعلا الحل".

ولفتت إلى أن "دمشق تعتبر أن كل السوريين يجب أن يدافعوا عن بلدهم ضد الغزاة"، فيما أردفت أن الخطوات التي اتخذت في العلاقة مع "قوات سوريا الديمقراطية" هامة وليس مطلوبا حل كل المشاكل دفعة واحدة.

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