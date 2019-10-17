توسك: باب الاتحاد الأوروبي سيبقى مفتوحا دائما أمام بريطانيا

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صرح رئيس مجلس أوروبا دونالد توسك بأن باب الاتحاد الأوروبي سيبقى مفتوحا لعودة بريطانيا على المدى البعيد بغض النظر عن خروجها الوشيك منه.

وقال توسك اليوم الخميس عقب موافقة الدول السبع والعشرين الباقية في عضوية الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية الجديدة لخروج بريطانيا "إن بابنا سيبقى دائما مفتوحا".

وأوضح توسك أنه يشعر اليوم بالحزن لأنه كان مؤيدا دائما لبقاء بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف توسك قائلا: "أمل أن يقرر أصدقاؤنا البريطانيون يوما أن يعودوا".

وأعرب رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار عن ذات المشاعر، حيث قال: "سيكون هناك دائما مكان على الطاولة للمملكة المتحدة"، مبينا أن الأمر يشبه موقف صديق يسافر في رحلة، مضيفا: "أرجو حقيقة أن يوفق (البريطانيون)".