الاتحاد الأوروبي: انتخابات موزمبيق اتسمت بالتنظيم الجيد رغم مشاكل في الحملات والفرز

ذكر مراقبو الانتخابات الأوروبيون اليوم الخميس، أن الانتخابات التي أجريت في موزمبيق الأسبوع الجاري اتسمت بالتنظيم الجيد ولكن الحملات الانتخابية وفرز الأصوات كانت مثيرة للمشاكل، داعين كل الأطراف إلى انتظار النتائج "بهدوء وسلمية".

وأشارت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات في نتائجها الأولية إلى مشاكل تتعلق بالشفافية والعنف ما بين الأحزاب وعدم الثقة وجودة السجلات الانتخابية وحتى عدم تكافؤ المنافسة الذي أفاد الحزب الحاكم "فريليمو" .

وتعتبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والإقليمية التي أجريت في 15 أكتوبر حاسمة للاستقرار في الدولة الواقعة بغرب القارة السمراء، ولكن كانت هناك تقارير عن بطاقات اقتراع مؤشرة مسبقا وبالتزوير الانتخابي وعرقلة عمل المراقبين.

وقال كبير مراقبي الأمم المتحدة، سانشيز آمور، في بيان: "عملية التصويت جرت بشكل جيد في يوم الانتخابات. غير أن، عند الفرز، لم يساهم غياب المراقبين المحليين في أغلب نصف مراكز الاقتراع في شفافية العملية".

وأضافت المهمة أنه لم يتم اتباع الإجراءات المعمول بها غالبا خلال فرز الأصوات وشهد مراقبو الاتحاد الأوروبي أربع حالات للتزوير الانتخابي.

وأكد النائب الأوروبي خوسيه مانويل جارسيا-مارجالو مارفيل، الذي رأس الوفد القادم من البرلمان الأوروبي الذي انضم إلى مهمة المراقبة، على أهمية إجراء "عملية انتخابية شاملة وشفافة ورفض العنف".

وأضاف آمور: "نطلب من ممثلي ومرشحي الأحزاب السياسية المختلفة انتظار إعلان النتائج بهدوء وسلمية".