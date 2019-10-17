تركيا وحليفها يرفضان طلب أكراد سوريا بممر آمن لإجلاء الجرحى والمدنيين من رأس العين

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رفض الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له، طلب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تأمين ممر لخروج المدنيين والجرحى من مدينة رأس العين المحاصرة في ريف الحسكة الشمالي الغربي اليوم الخميس.

وقال مصدر من قسد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "رفض الجيش التركي طلب قوات سوريا الديمقراطية ممر آمن لإجلاء الجرحى والمدنيين المحاصرين في رأس العين".

وأكد المصدر "بعد فرض حصار تقريبا على المدينة أصبح هناك صعوبة في نقل الجرحى لذا نحن بحاجة لممر لنقل الجرحى من داخل المدينة ".

في الأسبوع الماضي، شنت تركيا توغلًا شمال شرقي سوريا لاستهداف ما تصفهم بـ"الارهابيين" وإقامة منطقة آمنة لتوطين اللاجئين السوريين.

وأثار الهجوم مخاوف من وقوع كارثة إنسانية وسط نزوح مدني هائل في المنطقة.

ودعت الإدارة الكردية لمنطقة شمال شرق سوريا المتمتعة بالحكم الذاتي اليوم الخميس، المجتمع الدولي والجامعة العربية وجماعات الإغاثة إلى التدخل وفتح ممر إنساني للمدنيين في مدينة رأس العين المحاصرة.

وأضافت في بيان أن الأطفال والمسنين لم يتمكنوا من مغادرة البلدة بسبب الضربات الجوية والقصف من جانب الجيش التركي.