أندية الدوري تتضامن مع الأهلي بعد بيان أزمة القمة

شهدت أزمة النادي الأهلي، مع اتحاد الكرة، بشأن تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك والتي كان مقررا لها، يوم السبت الماضي بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، وتم تأجيلها لموعد غير محدد بناء على تعليمات الأمن، تطورات جديدة في الساعات الأخيرة، زادت من قوة موقف الإدارة الحمراء.

الأهلي خلال الساعات الماضية أصدر بيانا رسميا، أكد فيه على احترامه لقرارات الأمن المصري، لكنه في الوقت ذاته، رفض أي محاولات من جانب اتحاد الكرة، للإخلال بنظام جدول مسابقة الدوري، كما أعلن عن رفض خوض أية مباراة في المسابقة المحلية، إلا قبل أن يلعب لقاء القمة أمام الزمالك، وهو ما عقد الموقف خلال الوقت الحالي.

وكشف مصدر داخل الأهلي، خلال الساعات الماضية، عن تلقي إدارة القلعة الحمراء عددا من الاتصالات الهاتفية من نظرائهم في بعض أندية الدوري الممتاز، شهدت تأكيدات حول تضامن هذه الأندية مع الأهلي في موقفه بشأن ضرورة انتظام جدول مسابقة الدوري وذلك بعد بيان الأحمر الذي صدر اليوم.

وقال المصدر إن مسؤلي عدد من الأندية أكدوا في اتصالاتهم الهاتفية مع الأهلي على تضامنهم التام بشأن ضرورة انتظام جدول مباريات الدوري ومراعاة مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية من أجل تحقيق الروح الرياضية بين جميع الأندية، لافتا إلى أن أبرز هذه الأندية التي تضامنت مع الأحمر هي الجونة والمقاصة.

وأوضح المصدر أن الأهلي في بيانه اليوم تقدم بمطالب مشروعة للغاية وجاءت لتتفق مع مطالب أندية الدوري الممتاز التي تتمسك هي الأخرى، بضرورة تطبيق مبدأ العدالة.

وأشار المصدر إلى أن بعض الأندية تبقى على نفس خطى الأهلي بشأن مطالبها بانتظام جدول المسابقة واحترام المواعيد التي تم الإعلان عنها قبل انطلاق الدوري، من أجل تنظيم مسابقة متميزة على كافة الأصعدة ولتجنب سيناريو الموسم الماضي الذي شهد تخبط وعشوائية في تنظيم مسابقة الدوري.

وكان بيان الأهلي الذي صدر اليوم، جاء كالتالي:-

النادي الأهلي وهو يؤكد على تقديره واحترامه الكامل للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية.. وكذا مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الإفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة.. أيضًا كانت كفاءة الأمن المصري دامغه في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة.. لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا لها السبت المقبل لدواع أمنية خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير.. وهو الملعب الذي كان شاهدًا ولا يزال على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليه بحضور جماهيري كبير.. ولقد انتظر النادي الأهلي بعض الوقت عقب تلقيه أمس مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه ويضطلع كل فرد بدوره.. وإزاء ما سبق فأن النادي الأهلي يحترم تمامًا الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة.. لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما جرى في الموسم الماضي.. لذا فإن النادي الأهلي لن يخوض أية مباراة في بطولة الدوري العام قبل ان يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها.. وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركاتهما المحلية والإفريقية».