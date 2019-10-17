إصابة 6 أشخاص والقبض على 14 متهما في مشاجرة بطنطا

تمكنت مباحث قسم أول طنطا، بمديرية أمن الغربية، اليوم الخميس، من السيطرة على مشاجرة كبرى بشارع بوابة الكليلة بمنطقة السيد البدوي، بسبب خلافات سابقة، ونتج عنها 6 مصابين بينهم حالات خطيرة، وتم القبض على 14شخصًا من الطرفين.

كان اللواء السعيد شكري، مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من المقدم أحمد الهرميل مفتش المنطقة المركزية يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث قسم أول طنطا من السيطرة على مشاجرة كبرى بين طرفين بمنطقة السيد البدوي.

وتم القبض على 14 شخصًا بعد إصابة 6 أشخاص، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.