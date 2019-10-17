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رئيس وزراء بريطانيا يناشد النواب إنجاز مسألة بريكست

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 6:05 م | آخر تحديث : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 6:05 م

ناشد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، نواب البرلمان البريطاني دعم الاتفاق الجديد الخاص بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال جونسون في مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل: "لدي أمل كبير الآن... أن يجتمع زملائي (النواب) في وستمنستر للانتهاء من مسألة بريكست وإنجاز هذا الاتفاق الممتاز، واتمام الانسحاب دون مزيد من التأجيلات".

ويحظى جونسون بدعم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الذي قال وهو واقف إلى جوار رئيس الوزراء البريطاني، إن هذا الاتفاق "يعني أنه لا توجد حاجة لأي نوع من إطالة الأمد".

وأضاف يونكر: "أتطلع لمواصلة محادثاتي مع بوريس.. لأننا سنبدأ مفاوضات بشأن العلاقات المستقبلية بعد إقرار هذا الاتفاق... سنبدأ مناقشاتنا في الأول من (تشرين ثان) نوفمبر".

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