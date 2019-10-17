قائد قسد يعلن قبول وقف إطلاق النار في سوريا

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أعلن القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد قبول وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين تركيا والولايات المتحدة اليوم.