 قائد قسد يعلن قبول وقف إطلاق النار في سوريا - بوابة الشروق
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قائد قسد يعلن قبول وقف إطلاق النار في سوريا

(د ب ا)
نشر فى : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 10:26 م | آخر تحديث : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 10:26 م

أعلن القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد قبول وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين تركيا والولايات المتحدة اليوم.

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