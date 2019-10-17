رئيس البرلمان اللبناني: إسرائيل تخرق يوميا سيادة لبنان والقرارات الأممية

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن إسرائيل تخرق السيادة اللبنانية بصورة يومية من جهة البر والبحر والجو، كما أنها تنتهك قرار مجلس الأمن 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2006) وأن القوات الدولية العاملة في منطقة الجنوب اللبناني (يونيفيل) شاهدة على هذه الوقائع والانتهاكات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس النيابي اللبناني، اليوم الخميس، الرئيس الأيرلندي مايكل هيجنز الذي يزور لبنان، حيث جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب بري، عن تقديره لأيرلندا لوقوفها الدائم إلى جانب لبنان ودعمه، وذلك عبر مشاركة الجيش الأيرلندي ضمن قوات حفظ السلام الدولية العاملة جنوبي لبنان (يونيفيل) منذ ما يزيد عن 40 عاما، آملا أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين في مختلف المجالات، لا سيما في مجال التعاون البرلماني.

وأثنى رئيس البرلمان اللبناني، على مساهمة أيرلندا في مساعدة لبنان في أزمة النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، عبر تخصيصها 140 مليون دولار لهذه القضية، إلى جانب دعمها للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.