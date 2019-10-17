وصول الأمير ويليام وقرينته كيت إلى مدينة لاهور الباكستانية

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وصل الأمير ويليام وقرينته كيت إلى مدينة لاهور الباكستانية صباح اليوم الخميس، في إطار زيارتهما للبلاد والتي تستمر خمسة أيام.

وذكرت قناة "جيو" الباكستانية أن دوق ودوقة كامبريدج التقيا لدى وصولهما حاكم إقليم البنجاب شودري محمد سرور، ورئيس وزراء الإقليم عثمان بوزدار.

ومن المقرر أن يزور الزوجان الملكيان قرية "اس او اس" الخيرية للأطفال، وهي عبارة عن مؤسسة تهتم برعاية وتربية وتنشئة الأطفال الأيتام، تأسست في عام 1977.

وسيتوجه الأمير وقرينته بعد ذلك لزيارة الأكاديمية الوطنية للكريكيت، حيث سيلتقيان رئيس مجلس الكريكيت في باكستان إحسان ماني والمدير التنفيذي وسيم خان، ومسؤولين آخرين.

وكان الدوق والدوقة قاما بزيارة الأنهار الجليدية في إحدى المناطق الجبلية شمالي باكستان أمس الأربعاء، حيث تحدثا مع أفراد مجتمع محلي له تراث يعود لقرون من الزمان، وذلك بهدف لفت الأنظار إلى قضية التغير المناخي.

ووصل ويليام وكيت إلى باكستان يوم الاثنين الماضي، والتقيا رئيس البلاد عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان.