 وصول الأمير ويليام وقرينته كيت إلى مدينة لاهور الباكستانية - بوابة الشروق
الخميس 17 أكتوبر 2019 3:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟

النتـائـج تصويت

وصول الأمير ويليام وقرينته كيت إلى مدينة لاهور الباكستانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لاهور - د ب أ
نشر فى : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 3:03 م | آخر تحديث : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 3:03 م

وصل الأمير ويليام وقرينته كيت إلى مدينة لاهور الباكستانية صباح اليوم الخميس، في إطار زيارتهما للبلاد والتي تستمر خمسة أيام.

وذكرت قناة "جيو" الباكستانية أن دوق ودوقة كامبريدج التقيا لدى وصولهما حاكم إقليم البنجاب شودري محمد سرور، ورئيس وزراء الإقليم عثمان بوزدار.

ومن المقرر أن يزور الزوجان الملكيان قرية "اس او اس" الخيرية للأطفال، وهي عبارة عن مؤسسة تهتم برعاية وتربية وتنشئة الأطفال الأيتام، تأسست في عام 1977.

وسيتوجه الأمير وقرينته بعد ذلك لزيارة الأكاديمية الوطنية للكريكيت، حيث سيلتقيان رئيس مجلس الكريكيت في باكستان إحسان ماني والمدير التنفيذي وسيم خان، ومسؤولين آخرين.

وكان الدوق والدوقة قاما بزيارة الأنهار الجليدية في إحدى المناطق الجبلية شمالي باكستان أمس الأربعاء، حيث تحدثا مع أفراد مجتمع محلي له تراث يعود لقرون من الزمان، وذلك بهدف لفت الأنظار إلى قضية التغير المناخي.

ووصل ويليام وكيت إلى باكستان يوم الاثنين الماضي، والتقيا رئيس البلاد عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك