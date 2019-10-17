إطلاق مبادرة «حرفة وتواصل» لتدريب المتسربين من التعليم

وقع بنك الإسكندرية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع مؤسسة "ستار كير مصر" وجمعية "تواصل لتنمية اسطبل عنتر"، لإطلاق مبادرة "حرفة وتواصل" التي تهدف إلى تمويل مدرسة "تواصل الجديدة" باسطبل عنتر بمصر القديمة، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وتعمل جمعية "تواصل" على بناء مدرسة جديدة لتستوعب حتى 500 طالب من المنطقة - بدلا من 170 طالبا حاليا - تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عاما، لتمكينهم من الوصول للخدمات التعليمية المختلفة في قطاعات التعليم والتدريب المهني والفنون المسرحية، وتطوير متجر إلكتروني لبيع منتجات الطلاب اليدوية وزيادة إيراداتها.

وقالت ليلى حسني، رئيس مكتب المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية، إن التعاون يستهدف خلق بيئة مناسبة لدعم التعليم والتدريب المهني في مصر، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.

وقال محمد أبو يوسف، رئيس جمعية تواصل لتنمية اسطبل عنتر، إن المبادرة تستهدف إتاحة الفرصة للأطفال، وخاصة الطلاب المتسربين لتدريبهم وتعليمهم وتوفير الرعاية الصحية والمأوى لهم.

تم توقيع مذكرة تفاهم بحضور كل من دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، وليلى حسني، رئيس مكتب المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بالبنك، وكريم سعد، رئيس مؤسسة "ستار كير" مصر، ومحمد أبو يوسف، رئيس جمعية "تواصل لتنمية اسطبل عنتر".

وتعمل جمعية "تواصل" في اسطبل عنتر بمصر القديمة منذ عام 2008، وتدير مدرسة مجتمعية صغيرة للأطفال المُتسربين من التعليم، وتوفر المدرسة التعليم المدرسي والتدريب المهني، بما في ذلك الخياطة والكروشيه والنجارة ونسج السجاد اليدوي.