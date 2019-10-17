حارس ألماني يعترف بانتمائه سابقا لفيلق الحماية النازي







اعترف اليوم الخميس أحد الحراس النازيين السابقين (93 عامًا) بأنه كان أحد أفراد فيلق الحماية النازي (إس إس) وذلك في بداية نظر محكمة ألمانية لجريمة قتل نزلاء معسكر الاعتقال في بلدة شتوتهوف بألمانيا إبان حكم النازي.

وقال محامي الدفاع عن المتهم شتيفان فاتركامب اليوم الخميس أمام المحكمة الجنائية بهامبورج إنه تم الحاقه في صيف 1944 كشاب في السابعة عشرة إلى الجيش النازي، وتلقى لكونه غير قادر على تحمل مجهود الحرب أمرا عسكريا بالتوجه إلى شتوتهوف قرب دانتسيج للقيام بالحراسة في معسكر البلدة.

وأضاف المحامي: "لقد تم الحاقه على غير رغبة منه في ذلك الوقت بفيلق الحماية ولم يسع هو بنفسه إلى الخدمة داخل معسكر الاعتقال هناك".

وأوضح المتهم الذي يتنقل بمساعدة مقعد متحرك، لكنه يبدو قوي البنية أن بيانه هذا سلم باسمه وموافقته.

ويتهم الادعاء العام هذا الشخص المولود قرب دانتسيج بالمشاركة في مقتل 5230 شخصا إبان حكم هتلر.

ويقول الادعاء العام إنه قام بصفته حارس أمن بين التاسع من أغسطس 1944 وحتى 26 أبريل 1945 بالمشاركة في "قتل موسع ومدبر بخبث وخاصة للسجناء اليهود".

ويتضمن الاتهام الذي تلاه المدعي العام لارس مانكه أيضا أن المتهم قام بتثبيت سلاح الخدمة على أبراج المراقبة وقام بمراقبة رؤساء العمل من السجناء، مشيرا إلى أنه أحيانا ما كان يعلم تفاصيل عمليات إطلاق النار على السجناء لقتلهم.