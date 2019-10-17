بيراميدز يفشل في تحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي ويتعادل مع سموحة

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تعادل بيراميدز مع سموحة سلبيا، في مباراة الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي.

وحاول لاعبو بيراميدز التسجيل في أكثر مناسبة ولكن فشلوا في ترجمة الفرص لأهداف، فيما أكتفى سموحة بتهديدات دون خطورة على مرمى المهدي سليمان.

ولم تغير تبديلات حسام حسن أو سباستيان ديسابر في النتيجة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذا التعادل فشل بيراميدز في تحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي بعدما تعادل بمباراته الماضية أمام طلائع الجيش (2-2).

ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثاني مؤقتا خلف الأهلي المتصدر بـ9 نقاط، فيما رفع سموحة رصيده إلى النقطة 5 في المركز التاسع.