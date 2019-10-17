رئيس الوزراء البريطاني يعلن التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وأضاف جونسون - في تدوينة كتبها اليوم الخميس على موقع "تويتر" - "يجب على مجلس العموم البريطاني الموافقة وإتمام بريكست يوم السبت المقبل، حتى نتمكن من الانتقال لمناقشة الأولويات الأخرى مثل تكلفة المعيشة وهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وجرائم العنف".

من جانبه، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر التوصل إلى اتفاق جديد بشأن (بريكست).

وكتب يونكر - في تغريدة - "عندما توجد إرادة يوجد اتفاق.. وقد توصلنا لاتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهو اختبار لالتزامنا بالتوصل إلى حلول"، مطالبا المفوضية الأوروبية بالموافقة عليه.

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قد صرح - في وقت سابق - بأن أسس اتفاق حول بريكست باتت "جاهزة"، ويمكن أن تصبح واقعا ملموسا خلال ساعات.

وتظل أيرلندا قضية محورية مع عدم توافق لندن وبروكسل على كيفية تجنب العودة إلى حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، التي ستبقى عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أمهل لندن حتى الجمعة لتقدم تسوية مقبولة حول الحدود، تمهد لخروج منظم بعد أكثر من 3 أعوام من استفتاء يونيو 2016.