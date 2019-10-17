50 مصنعا للأثاث الفاخر والديكور ينضمون إلى «صنع في دمياط»

بعد نجاح المرحلة الأولى والثانية لمعرض "صنع في دمياط" الذي يقيمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع محافظة دمياط بدأت المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تستمر حتى 4 من نوفمبر المقبل.

وضم للمعرض 50 مصنعا جديدا للأثاث الفاخر الأستيل والمودرن، وبذلك وصل عدد المصانع المشاركة في المعرض إلى 150 مصنعا تبادلوا مواقعهم على مدار مراحل المعرض الثلاثة.

وأشاد زوار المعرض الذي بدأ منذ 26 سبتمبر الماضي بجودة المعروضات وذوقها الرفيع حيث تم اختيار المصانع المشاركة في المعرض بعناية حتى تظهر التطور الذي شهدته صناعة الأثاث في دمياط، كما أشاد الزائرين بالأسعار التنافسية التي شملت كل منتجات المعرض والتي تقل عن مثيلها في الأسواق بنسبة كبيرة، ويضم المعرض الآن مجموعة منتجات متميزة منها (غرف نوم وسفرة وانتريهات وصالونات وغرف اطفال وتحف وانتيكات).

وأكدت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أهمية هذه المعرض في الترويج للمصانع الوطنية المتخصصة في الأثاث، والتي اشتهرت بها محافظة دمياط.

وأشارت إلى أن هذه المعارض تشجع زائريها على امتلاك منتجات مصرية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة لأنها من المصانع للمشترين بشكل مباشر، وصرحت بأن الجهاز يشارك في الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط، من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني والتسويقي لتلك المشروعات.

وكشفت على أهمية تشجيع هذه الصناعة الوطنية سواء من الدولة أو المواطنين، والعمل على النهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة، والتي تعتبر قلعة من قلاع صناعة الأثاث في المنطقة العربية.

جدير بالذكر أن معرض "صنع في دمياط 2019" يقام بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر، ويستقبل الجمهور من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.