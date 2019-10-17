ارتفاع كبير لسهم نتفليكس بفضل النمو القوي للمشتركين خارج أمريكا

سجل سهم شركة خدمة بث الأفلام عبر الإنترنت "نتفليكس" أكبر ارتفاع له منذ تسعة أشهر مدعوما بالنتائج الإيجابية للشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مما هدأ المخاوف من تداعيات المنافسة الوشيكة من جانب "والت ديزني" و"آبل".

يأتي ذلك فيما أعلنت "نتفليكس" أمس زيادة قاعدة مشتركيها خلال الربع الثالث من العام الحالي بمقدار 77ر6 مليون مشترك، حيث جاء الجزء الأكبر من الزيادة في الأسواق الخارجية. كما جاءت أرباح الشركة متماشية مع أعلى تقديرات للمحللين، وهو ما دفع المستثمرين للتفاؤل بنتائج الشركة خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سهم "نتفليكس" اليوم بنسبة 9ر7% في تعاملات بورصة نيويورك للأوراق المالية.

وقال سبنسر نيومان المدير المالي للشركة "كان بالفعل فصلا قويا ليس فقط بشأن المشتركين، ولكن بالنسبة لأداء الشركة ككل".

وجاء نمو قاعدة عملاء الشركة خلال الربع الثالث بالكامل تقريبا من الأسواق الخارجية، حيث أضافت خلال هذه الفترة 26ر6 مليون مشترك من خارج الولايات المتحدة، في حين تتوقع إضافة 7 ملايين مشترك جديد خلال الربع الحالي من العام، لتنهي العام بأقوى نمو خارجي منذ تأسيسها.

وذكرت بلومبرج أن الشركة استفادت من الموسم الجديد لمجموعة من أشهر مسلسلاتها مثل مسلسل الخيال العلمي "أشياء غريبة" الذي شاهدته 64 مليون مشترك خلال أول أربعة أسابيع، ليصبح الموسم الأعلى مشاهدة بين البرامج التي تنتجها "نتفليكس" لنفسها.