روسيا: سنرسل مذكرة احتجاج لواشنطن بعد محاولة دبلوماسيين التنقل بالبلاد دون إخطار

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، يفجيني إيفانوف، اليوم الخميس، أن موسكو بصدد إرسال مذكرة احتجاج إلى واشنطن بعد محاولة دبلوماسيين أمريكيين السفر إلى مدينة سيفيرودفينسك في أقصى شمال روسيا دون إخطار رسمي.

وقال إيفانوف -في تصريح للصحفيين نقلته وكالة سبوتنيك الروسية: "اليوم سنرسل مذكرة احتجاج رسمية إلى الولايات المتحدة اعتراضا على محاولة الدبلوماسيين الأمريكيين زيارة مدينة روسية خاضعة لنظام خاص".

وذكرت وسائل الإعلام، في وقت سابق، أن ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين تم إخراجهم من القطار المتوجه من نينوكسا إلى سفيرودفينسك؛ لأن الإقليم يخضع لنظام دخول خاص واعتبرت تصرفات الدبلوماسيين تحمل مخالفة إدارية.

وتابع إيفانوف: "تمت الموافقة على الرحلة ولكن كانت الوجهة مدينة أرخانجيلسك، لكنهم توجهوا بطريقة أو بأخرى إلى سيفيرودفينسك، لذلك تمت صياغة بعض البروتوكولات الإدارية. أعتقد أنه ستكون هناك إجراءات أخرى".