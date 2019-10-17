التنمية المحلية: ختام 3 دورات تدريبية بسقارة للعاملين في المحليات

اختتمت وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، 3 دورات تدريبية للعاملين في المحليات، عقدت بمركزها في سقارة بدايةً من 17 أغسطس الماضي، ضمن خطته التدريبية للعام المالي الجديد.

والدورات التي اختتمت بالمركز اليوم: "تنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات الشئون القانونية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الموازنة، وإنشاء وإدارة صفحات شبكات التواصل الاجتماعي للعاملين والمديرين بمراكز المعلومات وإدارات الإعلام وإدارات البوابات والصفحات الإلكترونية".

ويبلغ عدد الأسابيع في الخطة الجديدة لمركز التنمية المحلية بسقارة، 42 أسبوعاً خلال 10 أشهر تدريب، بمعدل 123 دورة تدريبية، ومستهدف تدريب 6469 متدرباً. وشملت الخطة الجديدة إدراج دورات من جهات خارجية مثل الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي "مشروعات التعاون الدولي بالوزارة"، والمجلس القومي لشئون الإعاقة وأكاديمية ألجا لتدريب الكوادر الإفريقية.

كانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت زيادة عدد الدورات الموجهة لتأهيل العاملين في أساسيات التحول الرقمي واستخدام الحاسب الآلي والتطبيقات الإلكترونية الجاهزة، وزيادة الدورات الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وإدراج عدد كبير من الحقائب الجديدة التي لم يسبق التدريب عليها من قبل وعليها طلب واحتياج عالى من المحافظات، وتحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستفيدين بالتدريب.