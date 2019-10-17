الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بأمير الكويت للاطمئنان على صحته

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم الخميس، بأمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث أعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنيّاتُه بموفور الصحة والعافية للعاهل الكويتي ، وذلك عقب عودتُه للكويت قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتهاء من إجراء بعض الفحوصات الطبية الناجحة هناك.

من جانبه، أبدى أمير دولة الكويت خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاعره الصادقة، مؤكداً على ما تعكسه هذه اللفتة الكريمة من عمق وقوة العلاقات والروابط التي تجمع بين مصر والكويت على المستويين الرسمي والشعبي.