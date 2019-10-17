جهاز المنتخب يراقب مباراة بيراميدز وسموحة

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يراقب جهاز المنتخب مباراة بيراميدز أمام سموحة في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

ويتواجد في الملعب طارق مصطفى وأحمد أحمد وسيد معوض بجانب أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، حيث حضر الرباعي مباراة انبي أمام الإنتاج الحربي قبل حضور لقاء بيراميدز وسموحة.

ويأتي حضور جهاز المنتخب للمبارتة تنفيذا لخطة عمل الكابتن حسام البدري المدير الفني لمراقبة جميع المباريات وتقييم اللاعبين قبل الإعلان عن قائمة معسكر نوفمبر.

ويستعد المنتخب لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١ في الكاميرون.