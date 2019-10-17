ندوة تثقيفية عن «الإنجازات القومية والعبور الجديد» بجامعة المنيا

استضافت كلية دار العلوم بجامعة المنيا، ثالث ندوات الجامعة التثقيفية تحت عنوان "الإنجازات القومية والعبور الجديد"، والتي عُقدت ضمن فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية التي تُنظهما الإدارة العامة لرعاية الطلاب بكليات الجامعة، تحت شعار "العبور الجديد"، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا؛ تخليدًا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

حضر فعاليات الندوة، الدكتور محمد عبد الرحمن الريحاني عميد كلية دار العلوم، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ووليد عبد القوى مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر.

ناقش الدكتور أحمد سيد التلاوي بكلية الآداب ومدير مركز الفنون والآداب والمؤتمرات بجامعة المنيا ومحاضر الندوة، عددًا من المحاور التي شملت عرض أهمية المشروعات القومية بمصر والمحافظات وأثرها على التنمية المستدامة، والتي تضمنت العاصمة الإدارية والمدن والطرق الجديدة، ومشروعات الإسكان الإجتماعي وغيرها، إلى جانب دعم التواجد المصري على خريطة الاستثمار، وعرض مبسط لمفهوم الاقتصاد الدولي والاحتياطي النقدي للدول وتأثيره على الاقتصاد.

كما عرض د."التلاوي" أفلام ومقاطع فيديوهات لمجموعة من المشاريع القومية؛ لتوضيح الصورة الحقيقية أمام الشباب عن ما وصلت إليه البلاد من مشروعات وخدمات تنفيذًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أن البلاد كانت فريسة لخطة ممنهجة لاخضاعها اقتصاديًا عن طريق نشر الفوضى والإرهاب، قائلًا " أن ما تم من مشروعات ماهي إلا ضربة موجعة للمتربصين بمصر، وأن الشباب الواعي هم طوق النجاة خلال الفترة المقبلة.