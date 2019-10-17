أوساط اقتصادية ألمانية: اتفاق بريكست يمكن أن يخفف آثار خروج بريطانيا بالنسبة لشركاتنا







تحفظت الأوساط الألمانية على التقدم الذي شهدته المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد "بريسكت".

ووصف رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية إريك شفايتسر ذلك اليوم الخميس بأنه بادرة أمل، لافتا إلى أن اتفاقية الخروج التي تم التفاوض بشأنها يمكن أن تخفف من عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد بالنسبة لشركات ألمانية.

وفي الوقت ذاته قال: "ولكن حالة الخروج دون التوصل لاتفاقية لن يتم استبعادها إلا إذا وافق البرلمانان على الجانبين البريطاني والأوروبي أيضا، حالة الشد والجذب التي استمرت طويلا في مباحثات البريكست أثرت سلبا بقوة على العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والمملكة المتحدة خلال الأعوام الماضية".

وأكد أن حماية السوق الأوروبية الداخلية بصفة خاصة لها الأولوية بالنسبة للشركات الألمانية.

يذكر أن رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أعلن في وقت سابق اليوم أن مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي تمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكست).

وكتب يونكر، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الاتفاق الجديد "عادل ومتوازن لكل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".