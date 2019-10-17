«الغرف التجارية» تتعاون مع فريق «مشروع صوت 50 مليون إمرأة أفريقية»

عقد اتحاد الغرف التجارية المصرية، اجتماعا لتحقيق التعاون مع فريق عمل مشروع صوت 50 مليون امرأة أفريقيه، الذي يهدف إلى إنشاء منصة إلكترونية لصالح سيدات الأعمال لتعزيز التعلم المتبادل بين مجتمعات الأعمال الإفريقية، وتبادل المعرفة ونقلها وتبادل المعلومات فى سبيل الوصول إلى التمويل، وفرص الدخول للأسواق ومواكبة اتجاهات تنمية الأعمال.

وذكر بيان للاتحاد، أن المشروع يهدف إلى التواصل بين رائدات الأعمال، وسيمكن النساء والشباب فى مجال الأعمال التجارية من الحصول على المعلومات والخدمات المالية وغير المالية، وكذلك يمنحهم القدرة للترويج لمنتجاتهم، ويتم تنفيذ المشروع من خلال شراكة ثلاثه مجموعات اقتصاديه إقليمية، وهى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، ومجموعة شرق أفريقيا، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وعضوية 38 دولة وبتمويل من بنك التنمية الافريقي.

وقال فتحي الطحاوي، ممثل الاتحاد العام الغرف التحارية بالمشروع، إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على مدى الإمكانات التحولية التى ينطوي عليها المشروع من خلال التأثير الفعال والبناء على دور رائدات الأعمال فى مصر وأفريقيا.

وأضاف: "نحن نتفق جميعا أن المرأة تلعب دورا محوريا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالرغم من التحديات العديدة التي تواجهها والتي تتعلق بالنوع".

وأوضح أن المنصة الرقمية لمشروع صوت 50 مليون امرأة إفريقيه سوف تعد احد سبل التغلب على تلك التحديات، لافتا إلى أن الدراسات أظهرت أن أفريقيا تتمتع بمجتمع ناشئ مزدهر برائدات الأعمال اللائي يستهدفن فرص جديدة فى قطاعات مثل قطاع الزراعة.

ولفت إلى أن دراسة أخرى، أوضحت أن المرأة المصرية تمثل 10% على الأقل من إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر.

وكشف تقرير النظرة الاقتصادية الإفريقية 2017 عن إمكانات المرأة الأفريقية فى بدء الأعمال والتى تفوق مرتين قدرات أي امرأة أخرى فى العالم.

وتهدف المنصة بعد استكمالها إلى ربط 50 مليون امرأة عبر القارة الأفريقية ومساعتهن في تنمية أعمالهن، ومنحهن الفرص للتواصل من خلال مزايا اشبكات التواصل بالمنصة.