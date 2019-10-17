ضبط مسجل خطر بحوزته 500 طربة حشيش و10 كيلو أفيون

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالتنسيق مع إدارة (مكافحة المخدرات، وتأمين محور قناة السويس)، من ضبط مسجل اشترك مع آخر في الاتجار بالمخدرات وبحوزته 500 طربة حشيش و10 كيلو أفيون.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية بمجال تهريب كميات كبيرة من مخدري الحشيش والأفيون عبر نفق الشهيد أحمد حمدي من منطقة شرق قناة السويس إلى غربها وترويجها على نطاق واسع لعملائها مستخدمان سيارة ربع نقل وإعدادهما مخازن سرية بالسيارة لإخفاء المواد المخدرة، وقد أمكن الوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامي، وهما عاطلين ولأحدهما معلومات جنائية مسجلة.

وبتقنين الإجراءات واتخاذ كل التدابير الأمنية اللازمة تنسيقا وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تم ضبط أحد المتهمين (ذو المعلومات الجنائية المسجلة) حال استقلاله السيارة السابقة بكمين شرق نفق الشهيد أحمد حمدي دائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 10 كيلو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول)، حيث كان يخفي المضبوطات بمخزنين سريين داخل السيارة.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي وحيازته للمضبوطات مشاركة مع المتهم الثاني، وتقدر قيمة المخدرات المضبوطة بحوالي 4 ملايين جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.