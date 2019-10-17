مهاجم ليفربول السابق: تألق ميلنر في ركلات الترجيح ليس صدفة

أشاد المهاجم الإنجليزي السابق، إيميل هيسكي، بقدرة جيمس ميلنر لاعب ليفربول، على تنفيذ ركلات الترجيح، موضحاً أن تفوقه في تنفيذها ليس وليد الصدفة.

كان هدف ميلنر في الوقت المحتسب بدل من الضائع والذي أمن الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 2-1، ركلة الجزاء الـ17 التي يسجلها اللاعب مع ليفربول.

ولعب هيسكي مع ميلنر في أستون فيلا، ويمكنه أن يشهد على مدى كفاءته في تنفيذ ركلات الجزاء، وأن نجاحه في تسجيلها ليس صدفة.

وقال المهاجم المعتزل في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: «كان المسؤول الأول عن تنفيذ ركلات الترجيح في أستون فيلا، هو جيد للغاية بسبب التدريب، هو يعرف ما يريد وهادئ للغاية وواثق من نفسه، لا شيء يدهشه».

وأضاف مهاجم إنجلترا السابق: «هو يتدرب على تنفيذ ركلات الترجيح خلال التدريبات، وبعد التدريبات، هذا باختصار هو جيمس ميلنر، لاعب كبير وهو ليس فقط قائد على أرض الملعب، ولكن خارج الملعب أيضاً».

وأتم: «عندما انضممت إلى فيلا، كان ميلنر يلعب في مركز الجناح، وتطور ليصبح لاعب وسط، والأن هو لاعب شامل، كان فتى يعتني بجسده جيداً على مدار سنوات، لذلك أعتقد أنه قادر على مواصلة ما يقوم به لعد سنوات».