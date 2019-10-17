 مجلس سوريا الديمقراطية: نحضر ردا مناسبا على إعلان وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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مجلس سوريا الديمقراطية: نحضر ردا مناسبا على إعلان وقف إطلاق النار

مجلس سوريا الديمقراطية
مجلس سوريا الديمقراطية
دمشق - أ ش أ
نشر فى : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 10:22 م | آخر تحديث : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 10:22 م

قال متحدث في مجلس سوريا الديمقراطية إنه تجرى حاليا بلورة الرد على الاتفاق التركي الأمريكي لوقف إطلاق النار في شمال سوريا الذي جرى الإعلان عنه.

وأضاف المتحدث باسم مجلس سوريا الديمقراطية أمجد عثمان - في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس - أن قيادات كردية في سوريا تجري اتصالات مكثفة حاليا قبل إعداد الرد المناسب على الاتفاق التركي الأمريكي.

يأتي هذا في وقت كانت أعلنت فيه واشنطن التوصل إلى اتفاق مع أنقرة حول إعلان نظام لوقف إطلاق النار شمال شرق سوريا، وبدء العمل على سحب القوات الكردية من منطقة الأعمال القتالية.

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