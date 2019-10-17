مستشار «الوزراء» السوري: أردوغان يستهدف إقامة منطقة آمنة للإرهابيين في سوريا

قال مستشار مجلس الوزراء السوري، عبد القادر عزوز، إن الهدف من العدوان التركي على سوريا هو إقامة منطقة أمنة للإرهابيين، والتي تحظى بدعم كامل من تركيا.

وأضاف في مداخلة هاتفية بنشرة «TEN» صباح الخميس، أن مشروع المنطقة الآمنة الذي تحدث عنه أردوغان يحظى بضوء أخضر أمريكي، من خلال قيام الولايات المتحدة بقيادة أتباعها سواء النظام التركي أو الأكراد بما يخدم مصالحها.

وتابع: "الوضع في سوريا سيتغير من خلال إرادة الجيش العربي السوري وتقدمه في مجالات عديدة، بالإضافة إلى عدم وجود حاضنة شعبية في سوريا تدعم الاحتلال التركي، بشكل يقوى العزيمة السورية في مواجهة الاحتلال".

وعن اجتماع الجامعة العربية لمناقشة الشأن السوري، أوضح أن تشكل حشد عربي دولي ساهم بشكل أساسي في تقيد مشروع أردوغان، خاصة مع عدم وجود ما يتواءم مع مشروعه الاحتلالي بعد رفض وإدانة الجميع له، منوهًا بأن العدوان يعتبر شكل جديد ومرحلة متطورة من العدوان والاحتلال، رغم أن الجانب التركي مهد لذلك منذ بداية الحرب على سوريا حينما قدم جميع الوسائل لدعم الإرهاب في سوريا.