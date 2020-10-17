 رئيس مركز ومدينة أجا يستقبل العام الدراسي الجديد بين طلاب المدارس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس مركز ومدينة أجا يستقبل العام الدراسي الجديد بين طلاب المدارس

نعمان سمير
نشر في: السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:00 ص | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:00 ص

مرت، اليوم السبت، أرحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا التابعة لمحافظة الدقهلية على مجمع المدارس، مدرسة الجمهورية الابتدائية بالمدينة، وذلك باليوم الأول من بداية العام الدراسي الجديد.

كما حضرت الطابور الصباحي ترسيخًا لروح الانضباط والالتزام بالقواعد المدرسية، بحضور عماد الدوماني مدير الإدارة التعليمية بأجا، وأجرت جولة تفقدية للفصول.

وشملت الجولة توزيع هدايا على طلاب مرحلة الحضانة، ومتابعة النظافة العامة للمدرسة، وخارج نطاق المدرسة حرصًا على الصحة والسلامة العامة لطلاب المدرسة، وأعمال الإنارة بالفصول وتفقد الحنفيات ومتابعة أعمال التطهير، والتعقيم للمدارس، ومتابعة التنفيذ والالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

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