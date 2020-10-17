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أعلن نادي مونبلييه الفرنسي لكرة القدم في ساعة متأخرة مساء الجمعة أن الاختبارات الجديدة التي خضع لها الفريق أكدت إيجابية العينة لفيروس "كورونا" المستجد لدى لاعب واحد وعضو واحد فقط بالطاقم التدريبي.

وأوضح النادي :"الاختبارات الإضافية التي أجريت على الفريق بأكمله كشفت عن عينتين إيجابيتين فقط".

ولم يكشف النادي عن هوية اللاعب أو عضو الطاقم التدريبي المصابين.

وكان النادي أعلن صباح أمس الجمعة عن وجود 12 عينة إيجابية من بينها عينات لثمانية لاعبين إضافة لعينات أربعة أعضاء بالطاقم التدريبي، وقام النادي بعزل الأشخاص الـ12 عن باقي أعضاء الفريق.

ويحل مونبلييه ضيفا على موناكو غدا الأحد في الدوري الفرنسي، وينتظر أن تقام المباراة كما هو مخطط لها.