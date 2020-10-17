ميانمار تحل رسميا ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البلاد

أعلنت ميانمار، رسميا اليوم السبت، حل الحزب الديمقراطي المتحد، وهو ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، بعدما تبين تعارضه وعدم اتساقه مع أحكام قانون تسجيل الأحزاب السياسية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن هلا تين، رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات.

وقالت المفوضية، إن المرشحين الذين يمثلون الحزب لم يعودوا مؤهلين للترشح في الانتخابات المقررة في 8 نوفمبر المقبل.

وأوضحت أن الحزب تقدم بـ1131 مرشحا للتنافس على المقاعد في كل من الجمعيات الإقليمية والبرلمان بمجلسيه، وهو ثاني أكبر عدد للمرشحين بعد الحزب الحاكم.