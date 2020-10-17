أرمينيا وأذربيجان تعلنان توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية

أعلنت أرمينيا وأذربيجان، مساء اليوم السبت، توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية؛ اعتبارا من منتصف الليل.

وذكرت وزارة الخارجية الأرمينية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان اتفقتا على هدنة إنسانية؛ اعتبارا من منتصف الليل، مشيرة إلى اتخاذها تطبيقا للبيان المشترك الصادر أول أكتوبر عن رؤساء روسيا فلاديمير بوتين، والولايات المتحدة دونالد ترامب، وفرنسا إيمانويل ماكرون، وبيان رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الصادر 5 أكتوبر، وبيان موسكو يوم 10 أكتوبر.

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانا مماثلا أكدت فيه التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارا من منتصف الليل.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية بوساطة من روسيا، يوم 10 أكتوبر الجاري، إلى اتفاق حول إعلان وقف إطلاق النار لأهداف إنسانية، لكن لاحقا تبادل الطرفان الاتهامات بخرقه.