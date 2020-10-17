السعودية تدين عملية الطعن الإرهابية التي وقعت بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية

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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لعملية الطعن الإرهابية التي وقعت بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وأودت بحياة مواطن فرنسي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وعبرت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، عن تضامن المملكة مع الجمهورية الفرنسية جرّاء هذه الجريمة النكراء، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحية وللحكومة والشعب الفرنسي الصديق.

وأكدت الوزارة موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره ودوافعه، مجددة دعوتها لاحترام الرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان.