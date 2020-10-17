العراق يدين حادث استهداف مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني

أدان الناطق باسم رئاسة الجمهورية العراقية في بيانٍ، اليوم السبت، حادثة استهداف مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، مؤكدًا أن أعمال التخريب وحرق المقرات لا تصبّ في مصلحة البلاد، وإنما تهددُ الاستقرار والسلم المجتمعي.

ودعا البيانُ الحكومةَ إلى فتح تحقيق عاجل بعملية الاعتداء ومحاسبة المقصرين، مشيراً إلى أن رئاسة الجمهورية تدعو جميع الأطراف لضبط النفس، وتغليب لغة العقل، وتقديم مصالح البلاد العليا، لا سيما وأن العراق يمر بظروف صعبة تحتاج إلى توحيد المواقف الوطنية.

وفيما يلي نص البيان، حسبما نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة العراقية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

"في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود الوطنية لمواجهة الأزمات التي تهدد أمن واقتصاد البلد، شهدنا اليوم حادثة الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد من قِبَلِ مجموعة غير منضبطة وخارجة عن الأطر السلمية في حرية التعبير عن الرأي وحفظ هيبة الدولة والسلم المجتمعي.

إن التعاون والتكاتف الجهادي بين الجيش والبيشمركة والحشد الشعبي، والقوى الأخرى هي مَن جاءت بالنصر على الإرهاب، ومن غير المقبول إدخال هذه التضحيات بالسجالات الجانبية والطرق المنفعلة والتخريبية التي عبّرت عن ذلك بالإساءة إلى علم كردستان الذي له رمزيته ودلالته التاريخية لدى العراقيين، ويُعدّ جزءاً من الكيان الدستوري العراقي.

وانطلاقاً من موقفنا الثابت في دعم حرية التعبير عن الرأي ضمن الأطر السلمية، فإننا ندينُ في الوقت ذاته أفعالاً تخريبية كهذه لا تصبُّ في مصلحة أحدٍ وتهدد الاستقرار والسلم المجتمعي، ونؤكد على فتح تحقيق عاجل بعملية الاعتداء ومحاسبة المقصرين، لاسيما وأن الحشد الشعبي قد أعلن عدم مسئوليته عن أعمال الحرق اليوم، للوقوف على من حاول يائساً شق وحدة الصف الوطني، ونرفض التصريحات المسيئة إلى المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية ومن بينها الحشد الشعبي.

وفي هذه اللحظات المفصلية في البلد، تلقينا بألم واستنكار بالغين، حادثة الاعتداء الإرهابي الجبان في قضاء بلد في محافظة صلاح الدين، ما يؤكد الحاجة الماسة إلى تضافر الجهود وتوجيهها نحو مكافحة أعمال العنف والإرهاب الذي يتحيّن الفرصة لزعزعة أمن واستقرار المواطنين.

كما ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة العقل وتقديم مصالح البلاد العليا على أية اعتبارات أخرى، فالعراق بأمسّ الحاجة إلى توحيد المواقف الوطنية ورصّ الصفوف لمواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية التي يتعرض لها بلدنا".