تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، منافذ بيع اللحوم بالمنصورة؛ لمتابعة سير العمل في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالدقهلية لتخفيض أسعار اللحوم بالمنافذ، حيث يباع للمواطنين الكيلو بسعر 70 جنيها بدلا من 75 جنيها تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين.

قال محافظ الدقهلية إن الدولة تبذل جهودا مستمرة لتوفير كل السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، موجها القائمين على العمل في المنافذ بحسن التعامل مع الجمهور بالأخلاق الطيبة، مشيرا إلى أننا جميعا نتعاون من أجل الصالح العام وتلبية مطالب المواطنين.

وفي ذات السياق، أكد المحافظ أهمية تكثيف حملات الصحة والطب البيطرى والتموين على كل المنافذ للتأكد من الصلاحية ومراقبة الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات؛ حرصا على الصحة العامة وحياة المواطنين.

حضر الجولة السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية.